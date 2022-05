UEA divulga edital para bolsas de extensão; confira

Os interessados devem submeter os projetos exclusivamente ao Sistema de Gerenciamento de Projetos Acadêmicos (Sisproj), durante o período de 23/05/2022 a 07/07/2022, pelo proponente do projeto, por meio do endereço eletrônico https://xproj.uea.edu.br/.

Manaus/AM - A Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade do Estado do Amazonas (Proex) divulga o processo seletivo de bolsistas para atuarem nos projetos de extensão da UEA. No total, serão disponibilizadas até 605 bolsas com duração de 12 meses.

