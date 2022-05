Mochila escolar ergonômica e sustentável feita com tecido PET é criada no Amazonas

A confecção do protótipo de uma mochila escolar ergométrica, sustentável e econômica, a partir do uso de tecido PET em sua composição, foi o resultado final de projeto apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), via Programa Ciência na Escola (PCE), edital Nº 004/2021.

O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Benjamin Matias Fernandes, zona Norte de Manaus, e contou com a participação de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, sob a coordenação do professor Lucas Fernandes.

Os moldes foram impressos em tecido PET por meio de marcação manual. Grampos de fixação, zíperes e velcros também foram utilizados na composição da mochila, que foi costurada em máquina industrial.

Segundo o professor, existem planos de que, no futuro, essa ideia seja implementada comercialmente. No entanto, diversos fatores precisam ser considerados, entre os quais, a avaliação de impermeabilidade e a sustentação do produto, para que as mochilas sejam produzidas cumprindo seu objetivo ecológico e ergométrico.

O projeto foi concebido dada a relevância do tema para a saúde dos estudantes e os benefícios que o emprego correto de mochilas pode trazer para a qualidade de vida e o aprendizado dos alunos.