UEA divulga edital de seleção para Mestrado em Ciências Humanas

Manaus/AM - O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas (PPGICH/UEA) divulga edital para processo seletivo de novos alunos. As inscrições iniciaram nesta segunda-feira (09) e encerram-se no dia 23 deste mês, às 18h, sendo realizadas exclusivamente por meio eletrônico no link abaixo.

No total serão ofertadas sete vagas, distribuídas entre os núcleos de Manaus e Tefé. O processo para adesão do candidato é totalmente on-line e será realizado em três etapas: homologação das inscrições, avaliação do plano de trabalho e arguição virtual do plano de trabalho.

A previsão de início das aulas nos Polos Manaus (Escola Superior de Artes e Turismo/ESAT) e Tefé (Centro de Estudos Superiores de Tefé/CEST) será informada no site do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (https://pos.uea.edu.br/cienciashumanas/).

Para mais informações, acesso o Edital Nº 048/2022 pelo link abaixo.