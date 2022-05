Prefeitos do Amazonas premiados pelo Sebrae

Agora, eles vão disputar a etapa nacional da Região Norte em Brasília no dia 28 de junho

Apuí (em duas categorias), Manaquiri, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Novo Airão foram os vencedores da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021/2022 do Amazonas.

Presidente Figueiredo recebeu o troféu de Prefeitura Parceira do Sebrae.

O Sebrae Amazonas premiou os prefeitos das cidades de Apuí em duas categorias, Novo Airão, Nhamundá, Manaquiri e Boa Vista do Ramos com o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em sua XI edição hoje (9/05/2022) no Hotel Intercity Manaus.

Participaram 18 municípios que competiram em oito categorias, mas apenas seis foram selecionadas para a premiação.

O prefeito de Apuí, Marcos Antônio Lise foi o grande campeão, pois foi premiado nas categorias Desburocratização e Inovação/Sustentabilidade. Sua esposa Noemia Gaia de Oliveira Lise foi quem o representou e recebeu os prêmios.

O prefeito de Manaquiri, Jair Aguiar Souto, venceu na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos; o prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Junior, venceu na categoria Compras Governamentais; a prefeita de Nhamundá, Raimunda Marina Brito Pandolfo, venceu na categoria Empreendedorismo na Escola; e o prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, venceu na categoria Cidade Empreendedora.

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Miranda Lopes, recebeu o troféu de destaque como da Prefeitura Parceira do Sebrae, uma honraria concedida pela instituição como destaque pelo relacionamento de alto nível operacional.

Com mais de 150 pessoas presentes de várias cidades do interior, a premiação foi uma resposta das prefeituras às adversidades surgidas na pandemia, e mostrou que os prefeitos do interior são exemplos de resiliência e criatividade, na constante busca de melhor qualidade de vida de suas populações locais.

"Nós trabalhamos muito para chegar aqui e ter vencido em duas categorias Desburocratização e Inovação/Sustentabilidade é motivo de orgulho. Agradecemos a todas as pessoas de Apuí e ao meu marido, o prefeito Marcos Antônio Lise", disse a primeira dama Noemia Gaia de Oliveira Lise.

Igualmente feliz estava a prefeita de Nhamundá, Raimunda Marina Brito Pandolfo, que com o projeto 'Pré-vestibular Popular' venceu na categoria Empreendedorismo na Escola.

"É uma vitória da Educação e de todos aqueles que acreditaram que é possível entrar em uma universidade, através do estudo que dignifica, especialmente, as pessoas que moram na zona rural.Mostramos que é com determinação e muito estudo que podemos vencer".

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Miranda Lopes, disse "que o Sebrae é um parceiro extraordinário e que ter recebido o troféu de Prefeitura Parceira do Sebrae lhe dá mais forças para continuar em frente com inúmeros projetos de revitalização empreendedora na cidade que admimistra.E que nas áreas de comércio, turismo, empreendedorismo, setor primário, entre outras, vai estar de mãos dadas com o Sebrae".

O prefeito de Manaquiri, Jair Aguiar Souto, que pela quinta vez recebe a premiação de prefeito empreendedor, agora na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos, com o projeto Feira Manaquiriense de Produtos Regionais, disse " que é com o empreendedorismo e apoiando os produtores rurais em toda cadeia produtiva, que se consegue melhorar a qualidade de vida de quem produz alimentos no interior". Ele, na condição de Presidente da Associação Amazonense de Municípios,também salientou "que a retomada do Prêmio Sebrae de Prefeito Empreendedor, é uma resposta dos prefeitos a todas às dificuldades enfrentadas nestes últimos anos e que com empreendedorismo se pode resolver muitos problemas no interior".

O prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Junior, que venceu na categoria Compras Governamentais, com o projeto Merenda Escolar e Agricultura Familiar, disse " que os produtores rurais locais são os maiores beneficiados, mas que a qualidade final dos alimentos na mesa dos estudantes, é o maior prêmio que ele e a população de Novo Airão receberam, como reconhecimento do Sebrae".

O prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade da Silva, vencedor na categoria Cidade Empreendedora, com o projeto Rota do Mel de Abelha sem Ferrão de Boa Vista do Ramos, disse que o prêmio, é o reconhecimento de centenas de produtores de mel, que acreditaram no projeto e fizeram desta luta, uma bandeira, que coloca sua cidade na vanguarda da sustentabilidade e do empreendedorismo no interior do Amazonas, agora reconhecida pelo Sebrae com o Premio de Prefeito Empreendedor".

O Sebrae Amazonas organizador do evento e tendo a diretoria executiva, formada pela diretora superintendente, Lamisse Said Cavalcanti, a diretora técnica, Adrianne Antony Gonçalves, e a diretora administrativa e financeira, Ananda Carvalho Normando Pessôa, como anfitriãs, receberam prefeitos e prefeitas com a satisfação de ter realizado com sucesso uma premiação tão importante para o empreendedorismo regional.

A superintendente Lamisse Said Cavalcanti destacou que a presença do presidente da Federação das Industrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, representando o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço, que estava em missão no interior do Estado, abrilhantou o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

Antonio Silva, por sua vez, comentou "que foi uma honra representar o presidente Muni Lourenço na premiação mais importante do empreendedorismo do Executivo municipal do Amazonas".



Outros municípios também foram agraciados com prêmios nas seis categorias como Parintins, Rio Preto da Eva, Envira, Barreirinha, Maués, Autazes e Humaitá.

Assinatura

Envira se destacou também, por ter assinado no evento da premiação, uma parceria com o Sebrae, que vai dar um novo rumo para o empreendedorismo na calha do rio Juruá.

Segundo o prefeito de Envira, Ruan Portela Mattos, " o Sebrae é o parceiro certo para que Envira de um salto em sua economia, através dos micros e pequenos empreendedores".

Dez mil projetos

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor ao longo de sua história de onze edições já avaliou mais de 10 mil projetos e premiou 918 na modalidade estadual e 95 na nacional. Mais de 600 municípios já participaram.

Trata-se do mais importante prêmio de empreendedorismo na esfera do executivo municipal no Brasil.

Etapa nacional

Os vencedores da XI Edição Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor da etapa regional vão participar da etapa nacional da Região Norte, que terá sua premiação em 28 de junho de 2022 em Brasília.