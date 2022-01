UEA abre seleção com 30 vagas para bolsas de extensão

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta segunda-feira (10) o edital para seleção de bolsistas que atuarão no projeto de extensão do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação (Lepete). O período de inscrição começa nesta quinta-feira (13) e vai até a próxima quarta-feira (19) e deverão ser realizadas pelo email: [email protected], o candidato deverá enviar a documentação exigida. No total, são ofertadas 30 bolsas de extensão. As vagas são destinadas a estudantes matriculados nos cursos de graduação da UEA no âmbito das licenciaturas: Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Geografia e Educação Física. O objetivo é proporcionar o aperfeiçoamento técnico e formação didático-pedagógica. As bolsas de extensão serão financiadas pela UEA e distribuídas entre os projetos Assistência à Docência, TV Lepete e brinquedoteca. Para mais informações, confira o edital no site da universidade https://www1.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=69219

