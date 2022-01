Encerram hoje inscrições para concurso da SSP-AM

Manaus/AM - Encerram nesta terça-feira (11) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Com oferta de 150 vagas para os níveis médio e superior, as inscrições encerram às 16h (horário de Manaus). Com o edital lançado no dia 3 de dezembro, as inscrições para o certame iniciaram no dia 13 do mesmo mês.

Ao todo, o edital traz as vagas divididas em duas categorias: são 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional (nível médio). Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social. De acordo com as informações que constam no edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos para concorrer a uma das vagas.

As remunerações básicas variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior).

Serão cinco etapas classificatórias que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,90, para concorrer às vagas de Técnico de Nível Superior. Para as vagas de Assistente Operacional a taxa de inscrição é de R$ 40,50. As inscrições só poderão ser feitas através do endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.

A realização da prova objetiva para o nível médio, contendo 60 questões, está prevista para o dia 13 de março de 2022, das 13 às 16h30. A prova objetiva para o nível superior, contendo 70 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 13h às 17h. As provas objetivas serão realizadas apenas em Manaus.