UEA abre processo seletivo para contratação de professor temporário; confira

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a abertura das inscrições, no período de 2 a 6 de agosto, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado a selecionar docentes na categoria de Professor Temporário em Manaus e no interior do Estado.

Os editais buscam preencher vagas nos cursos de Pedagogia, da Escola Normal Superior (ENS), Pedagogia-Libras, do Centro de Estudo Superiores de Tabatinga (CESTB) e Engenharia Naval, da Escola Superior de Tecnologia (EST).

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pelos endereços de e-mail que constam nos editais dos processos seletivos respectivos a cada uma das vagas a serem ocupadas. A divulgação do resultado final será no dia 27 de agosto.

Os editais podem ser acessados pelos links abaixo.

Engenharia Naval da Escola Superior de Tecnologia - EST

https://xfiles.uea.edu.br/data/xselecao/9183.pdf

Pedagogia - Libras do Centro de Estudos Superiores de Tabatinga - CESTB

https://xfiles.uea.edu.br/data/xselecao/9173.pdf

Pedagogia da Escola Normal Superior - ENS

https://xfiles.uea.edu.br/data/xselecao/9172.pdf