UEA abre inscrições para vagas nas Casas do Estudante no Amazonas

Manaus/AM -

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o processo simplificado para as vagas disponíveis nas Casas do Estudante. As inscrições são realizadas, via Internet, no período de 29/5 a 9/6. O edital é destinado a estudantes de graduação, devidamente matriculados na UEA, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

As inscrições ocorrerão por meio do preenchimento do Questionário Socioeconômico on-line, disponível no Portal da UEA (www.uea.edu.br), no menu de serviços "Seleção e Concursos", na categoria Assuntos Comunitários.

Sobre os requisitos - Para participar, o candidato deverá ser maior de 18 anos; estar em vulnerabilidade socioeconômica, desde que comprove renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, por meio de documentação comprobatória; residir fora do município de origem; estar regularmente matriculado no semestre letivo vigente ao edital em no mínimo 03 (três)disciplinas da matriz curricular do curso de graduação, exceto os casos em que for ofertada apenas uma disciplina pelo curso ou na existência de pré-requisito de disciplina (somente se não houver possibilidade de realização de matrícula pelo estudante em mais de uma disciplina).

Nestes casos, devem apresentar documento formal da Unidade Acadêmica que justifique a situação da disciplina e enviar junto às documentações, conforme orientações do Anexo 1 do edital. Além disso, o candidato não deve ter concluído nenhum outro curso de graduação e não responder por qualquer processo disciplinar, às normas institucionais vigentes.

A homologação das inscrições será publicada no dia 12/6, no Portal da UEA (www.uea.edu.br).