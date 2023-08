Turismo tem arrecadação recorde com Festival de Parintins 2023

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O turismo gerou R$146,6 milhões na economia de Parintins durante o 56º Festival Folclórico, alcançando um novo recorde. O resultado foi apresentado nesta terça-feira (8), pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), e mostrou que a receita direta dos turistas aumentou 30,1%, neste ano, em comparação com a edição anterior.

“Esses resultados deixam claro o quanto o Festival de Parintins é importante para a cultura e, também, para a economia do município. Especialmente para pequenos empreendedores. São tricicleiros, costureiras, artesãos e muitos outros profissionais que esperam o ano inteiro pela chegada dos turistas. Por isso que o nosso governo investe tão fortemente na festa e na infraestrutura do espetáculo”, afirmou o governador Wilson Lima.

O evento, que é considerado o maior festival folclórico a céu aberto do mundo, atraiu 110 mil pessoas para a ilha Tupinambarana, em 2023, entre os dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Durante as três noites da festa, o Bumbódromo é o palco da disputa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que são os protagonistas do evento.

“O festival estar no patamar que está hoje é fruto de muito trabalho do Governo do Estado e do governador Wilson Lima, que é um apoiador incondicional dessa bandeira desse grande festival”, disse o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

O crescimento na movimentação econômica é um reflexo direto da importância do festival e da força do turismo, na avaliação do presidente da Amazonastur.

“Isso é fruto do trabalho, a missão da Amazonastur é promover o Amazonas. E Parintins é uma grande bandeira nossa. A gente divulga Parintins em feiras nacionais e internacionais”, destacou Sampaio.