TRT11 convoca credores de precatórios com interesse em firmar acordos em Manaus

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) convoca credores de precatórios trabalhistas devidos pelo ente público municipal, que tenham interesse em aderir à proposta de recebimento de créditos mediante conciliação no Regime Especial de Precatórios. Leia mais em Amazonas Direito.

