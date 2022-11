TRT anuncia leilões de bens avaliados em mais de R$ 6 milhões no Amazonas

Manaus/AM - Nas duas próximas segundas-feiras, nos dias 21 e 28 de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas e Roraima (TRT-11) vai realizar dois leilões virtuais de bens avaliados em mais de R$ 6 milhões para pagamento de dívidas em processos trabalhistas na fase de execução. Imóveis, veículos, equipamentos industriais, televisores e máquina fotográfica estão disponíveis para arrematação com lances mínimos variando de 40% a 50% do valor de avaliação.

Realizados exclusivamente no formato virtual desde 2020 e com transmissão ao vivo no endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, os leilões do TRT-11 têm como leiloeiro oficial Wesley da Silva Ramos. Imagens dos bens, lances mínimos e condições de arrematação constam dos editais disponíveis no site institucional (www.trt11.jus.br), na aba Sociedade acessando Serviços>>Leilão Público>>Editais e no site do leiloeiro oficial.

Imóveis

Na segunda-feira (21/11),a partir das 9h30, serão leiloados imóveis no Amazonas, com opções na capital e no interior, conforme detalhes e valores de avaliação descritos no edital. Em Manaus (AM), os destaques são um imóvel no Condomínio Marina Rio Belo, no Tarumã, e outro no Parque das Laranjeiras, avaliados respectivamente em R$ 1,5 milhão e R$ 600 mil. No interior do Amazonas, há opções de lotes de terra em Coari (R$ 180 mil), Iranduba (R$2 milhões) e Jutaí (R$ 2 milhões).

Bens móveis

Na segunda-feira seguinte (28/11), no mesmo horário, será a vez do leilão de bens móveis. Confira alguns destaques e respectivos valores de avaliação: veículo GM/S10 Executive 2.8 ano/modelo 2005/2006 (R$ 75 mil), máquina de eletroerosão (R$ 65 mil); veículo Volkswagen/Saveiro 1.6 ano/modelo 2010/2011 (R$ 21 mil); máquina de corte de chapa granito (R$ 13 mil); fritadeira elétrica industrial (R$ 10 mil); máquina fotográfica digital Sony (R$ 3 mil); expositor térmico de alimentos (R$ 2 mil); e TV smart Samsung (R$ 2 mil).