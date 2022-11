Comercialização de GNV segue em alta no Amazonas mesmo com queda nos preços de combustíveis

Manaus/AM - De acordo com a Companhia de Gás do Amazonas, a demanda pelo gás natural veicular (GNV) continua em níveis elevados no Amazonas. No mês de outubro, o volume comercializado no estado alcançou média de 27,7 mil metros cúbicos por dia (m³/d), alta de 31% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O bom desempenho na comercialização de GNV persiste mesmo com a redução no preço dos combustíveis líquidos (gasolina e etanol). Estudo da Companhia, a partir da análise das variáveis preço e autonomia, baseado em pesquisa local feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 6 a 11 de novembro, indica que a economia no bolso dos motoristas que utilizam o GNV pode chegar a 28% em relação à gasolina e 32% frente ao etanol.

Se considerada a demanda pelo combustível de janeiro a outubro deste ano, a média de volume comercializado registrada pela Cigás é de 27,1 mil m³/d, desempenho 76,3% superior ao mesmo período de 2021. Atualmente, a rede de abastecimento de GNV, na cidade, conta com cinco postos e, nos próximos meses, os motoristas locais terão novas opções de postos de combustíveis operando com GNV.

Vantagens do gás natural

A economia proporcionada pelo combustível aliada à praticidade do fornecimento e ao pagamento da fatura pós-consumo são as principais razões do desempenho do combustível.

A versatilidade de aplicação é outro aspecto de destaque do gás natural, uma vez que o insumo pode ser utilizado na geração de energia elétrica e de vapor, aquecimento de fornos e secadores, como matéria-prima, na climatização de ambientes, cocção de alimentos, no abastecimento de frota de veículos, em empilhadeiras, dentre outros.

Outro benefício proporcionado pelo consumo do gás natural é o ambiental. A adesão ao GN, em Manaus, representou redução de 73% na poluição provocada pela queima de combustíveis líquidos e de 55% na emissão de gases de efeito estufa (metano e dióxido de carbono). Esses dados foram comprovados por meio de pesquisa produzida pela Green Ocean Amazon.