TRT-11 abre inscrições para estágio com salário de até R$ 1.200 em Manaus e interior

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região está com inscrições abertas para contratação de estagiários em Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social/Jornalismo, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Turismo e Tecnologia da Informação. As vagas são para Manaus, Boa Vista, Presidente Figueiredo e Parintins.

O valor da bolsa para os estagiários de 20h semanais (4h diárias) é de R$ 800,00 + vale transporte. Para estagiários de 30h semanais (6h diárias), o valor é de R$ 1.200,00 + vale transporte. O estágio terá duração de seis meses e máximo de 24 meses.

Para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado e com freqüência efetiva em instituição de ensino superior, cursando, no mínimo, o 6º semestre da grade curricular para cursos de cinco anos, e o 5º semestre para cursos de quatro anos. Para iniciar o estágio o estudante deverá ter idade mínima de 16 anos completos.

Ao todo, o TRT-11 pretende contratar 108 estagiários, sendo 67 para estudantes de Direito, com 58 vagas em Manaus, 6 em Boa Vista, 2 em Parintins e 1 em Presidente Figueiredo. Já para estudantes de Tecnologia da Informação são 24 vagas, 6 em Manaus e 1 em Boa Vista.

Inscrições

As inscrições serão recebidas no período de 13 a 26 de junho EXCLUSIVAMENTE no site https://portal.iuds.org.br/. No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar o pólo (Manaus/AM, Presidente Figueiredo/AM, Parintins/AM ou Boa Vista/RR) para o qual deseja concorrer à vaga.

Para maiores informações sobre o processo seletivo, encaminhar email para [email protected] ou ligar na Escola Judicial do TRT-11: 3621-7452.

Vagas para deficientes e minorias étnico-raciais

Do total de vagas de estágio serão reservados 10% (dez por cento) para estudantes com deficiência, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais. As pessoas com deficiência, guardadas as condições legais previstas, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos.

Os candidatos com deficiência classificados na seleção figurarão em listas específica e geral dos candidatos ao curso do estágio escolhido. As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem providas serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação de cada curso superior.

Também foi reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas às pessoas que se declarem participantes do Sistema de Cotas para minorias étnico-raciais. Para concorrer ao referido sistema, o candidato deverá: a) Declarar a opção para participar da seleção do sistema de cotas no momento da inscrição; b) Apresentar o Termo de Adesão ao Sistema de Cotas, no momento da convocação, conforme Anexo do Edital.

Data das provas e resultado final

A prova será online e acontecerá dia 17 de julho de 2022. Para realização da prova o candidato precisa realizar o simulado, previsto para acontecer dia 10 de julho. A publicação do resultado final oficial será no dia 5 de agosto de 2022.