Trio suspeito de roubar casa lotérica é preso em Manaquiri, no Amazonas

Manaus/AM - Edimilson Barbosa de Souza, de idade não informada; Wanderley dos Santos, 36; e Everson Fernandes de Souza, 27, foram presos neste sábado (27) por suposto envolvimento no roubo de R$ 28 mil de uma casa lotéricno município de Manaquiri, no interior do Amazonas. Do local, eles também subtraíram aparelhos celulares e dinheiro de todos os presentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.