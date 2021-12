39 mil testagens para Covid-19 já foram realizadas nas portas de entrada do Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas já realizou 39.307 testagens de detecção do novo coronavírus nas três principais portas de entrada do Amazonas (Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus) até 28 de novembro deste ano. Do total de testagens realizadas, foram detectados 109 passageiros com Covid-19. Os demais foram descartados para a infecção.

Os exames de antígeno e RT-PCR estão disponíveis gratuitamente para os passageiros que desembarcam no aeroporto, porto e rodoviária, mediante apresentação de cartão de desembarque em Manaus. Dos 109 casos confirmados para Covid-19, sendo 51 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 16 no Porto de Manaus e 42 na Rodoviária de Manaus.

O primeiro ponto de testagens foi montado no Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes, com atividades iniciadas em 31 de maio de 2021. O segundo posto foi no Porto de Manaus, em 08 de junho de 2021. Já o terceiro ponto foi implantado na Rodoviária de Manaus, em 8 de julho de 2021.

Variantes – Com o sequenciamento genético, o monitoramento epidemiológico da pandemia no Amazonas é concentrado no rastreio, isolamento de casos e contenção de novas variantes, incluindo a ômicron, recém descoberta no continente africano.

Prevenção – As medidas de prevenção à Covid-19, independente da variante do novo coronavírus são as divulgadas diariamente: uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos (com álcool a 70% e/ou água e sabão), distanciamento social, evitar aglomerações de pessoas e adesão à campanha de vacinação contra Covid-19.