Três concursos abrem inscrições nesta semana no Amazonas

Manaus. Nesta semana que se inicia, a Guarda Municipal Municipal, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) e o Ministério Público do Estado Amazonas (MPAM) abrem inscrições para concursos. Confira:

Guarda Municipal

As inscrições para o concurso público que oferta 200 vagas para a Guarda Municipal de Manaus começam nesta segunda-feira (11). A taxa de inscrição custa R$ 110, e o pagamento do boleto deverá ser efetuado até o dia 16 de janeiro de 2024. As vagas são para o cargo de Técnico Municipal I – Guarda Municipal. Das 200 vagas disponíveis, 190 para ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência.

Inpa

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) anunciou um concurso público com 63 vagas e salários de até 14,2 mil, no Amazonas. As inscrições no concurso começam nesta terça-feira (12) de dezembro e vão seguir até 15 de janeiro de 2024. As vagas são cargos de nível superior, e serão distribuídas para os cargos de pesquisador adjunto e de tecnologista pleno.

MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou o edital de concurso para o órgão. Conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame vai ofertar vagas para nível médio e superior, além de cadastro reserva. O salário inicial para as vagas de nível superior é de R$ 11.569,64 e para nível médio de R$ 8.034,35. As inscrições começam na quarta-feira (13) e seguem abertas até o dia 16 de janeiro, exclusivamente pela internet. Já as provas serão realizadas no dia 3 de março, em Manaus.

Encerramento de inscrições

No próximo dia 13 (quarta-feira), a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) encerra as inscrições para concurso público. O edital da instituição oferta 25 vagas, para níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 2,7 mil e R$ 5,2 mil.