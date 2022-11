Três comunidades rurais de Parintins estão 100% iluminadas com LED

Manaus/AM - As comunidades Mocambo, Caburi e Boa Esperança do Zé Açu, na área rural do município de Parintins, interior do Amazonas já contam com iluminação 100% de LED. Juntas, as três localidades receberam a implantação de 784 pontos de iluminação. A ação faz parte do programa Ilumina+ Amazonas e se soma às outras 5,8 mil luminárias já instaladas na sede do município, na Vila Amazônia e Serra da Valéria.

Conhecidas por serem distritos agrícolas (Agrovila), as regiões integram o total de 32 comunidades beneficiadas pelo programa de modernização da iluminação pública do interior, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

Segundo o coordenador executivo da UGPE, Marcelus Campêlo, as sedes de 22 municípios também já estão 100% iluminadas com LEDs. “Essa é uma tecnologia que, além de proporcionar mais luminosidade nas vias, contribui para o bem-estar e segurança da população, reduz o impacto ao meio ambiente e é vantajosa para os cofres públicos, por consumirem cerca de 60% menos energia”, disse.

Para o presidente da Associação de Moradores da Comunidade Caburi, Francisco Oliveira, a chegada do Ilumina+ Amazonas foi uma conquista importante para a região. “A comunidade ficou feliz, ficamos com um distrito muito bem iluminado, muito claro. Queremos agradecer ao governo e à equipe que foi lá trabalhar. Eles não mediram esforços em colocar as luminárias para que nenhum local ficasse sem luz. Hoje, você acha até uma agulha no asfalto”, ressaltou.

O professor Charles Mascarenhas, que mora há 22 anos na Comunidade Bom Socorro, em Zé Açu, destaca uma série de benefícios a partir da nova iluminação no interior de Parintins. “Mais cidadania, mais segurança, facilitando até para aquelas pessoas que fazem caminhada a noite. Nossa comunidade estava há muito tempo às escuras e, com as luminárias de LED, com certeza a população ficou muito feliz. Trouxe aos comunitários uma melhor iluminação, dificultando a ação dos criminosos que se aproveitavam do escuro”, salientou.

Conforme a Avanço Construções, empresa responsável pelos serviços no interior, entre os pontos de iluminação pública instalados nesse mês de novembro em Parintins, 418 estão na Agrovila Caburi, 109 na Comunidade Boa Esperança do Zé Açu e 257 na Agrovila Mocambo. Antes, a Comunidade da Valéria, um dos pontos turísticos na região de serra de Parintins, na divisa entre o Amazonas e o Pará, já havia recebido as novas luminárias (39 pontos), bem como a Vila Amazônia, que teve a implantação de 620 luminárias de LED.

Um dos principais destinos turísticos do Amazonas por causa do festival folclórico, Parintins foi o segundo município a receber a iluminação pública de LED por meio do Ilumina+ Amazonas. Com um mês de conclusão dos serviços, a população já relatava a retomada de hábitos antigos, durante o período noturno. Apesar de simples, costumes como caminhar à noite, conversar na calçada e abrir o comércio até mais tarde tornaram-se mais rotineiros e são comemorados pelos parintinenses.

O programa de modernização da iluminação pública no interior já alcançou 51 mil pontos de LED implantados desde o seu lançamento pelo Governo do Estado, em maio deste ano, beneficiando 1 milhão de amazonenses. Até o fim de 2022, 28 municípios contarão com 100% da iluminação pública com a nova tecnologia.