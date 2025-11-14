   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trânsito é alterado para corrida neste sábado na Ponta Negra

Por Portal Do Holanda

14/11/2025
Amazonas


Foto: Pixabay/Ilustrativa

Manaus/AM - O trânsito na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, será alterado para realização da corrida Equador - Nossa Energia que Move a Amazônia, que acontecerá neste sábado (15). 

A largada e chegada ocorrerão na área interna do shopping Ponta Negra, com balizamento iniciando às 14h e provas acontecendo entre 16h30 e 18h.  Os corredores partem da área interna do shopping, seguem pela avenida Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra/Centro, e realizam o retorno em frente ao Templo dos Mórmons, retornando ao ponto de partida dentro do shopping para concluir os 5 quilômetros. 

A prova de 10 quilômetros também sai da área interna do mesmo centro comercial, avança pela avenida Coronel Teixeira, no sentido Centro, e segue até a avenida do Turismo, mantendo-se junto ao canteiro central. O retorno será próximo à Glacial, com o percurso finalizando novamente dentro do shopping Ponta Negra.

Os motoristas são orientados a buscar rotas alternativas entre 14h e 18h, período em que o balizamento e a realização da corrida afetarão o fluxo na Ponta Negra. Moradores dos condomínios da região devem ficar atentos às áreas de acesso controlado e às restrições momentâneas de circulação, que serão liberadas gradualmente conforme o avanço da prova. Confira abaixo.

Bastidores da Política - COPS são sinônimo de fracasso para a Amazônia Bastidores da Política
COPS são sinônimo de fracasso para a Amazônia

