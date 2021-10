Torneio de pesca esportiva é retomado no Amazonas

Manaus/AM - O 7º Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã aconteceu no último sábado (16) e contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). O evento teve mais de 180 participantes, que realizaram suas pescas no Tarumã Mirim e Tarumã Açú, nesta edição que marca a volta do torneio após a pandemia.

Para o organizador do evento, Rogério Bessa, é a retomada de um setor que une esporte, meio ambiente e turismo. “Ano passado, infelizmente, não foi possível realizar o torneio, mas queremos agradecer todo o apoio do Governo do Estado para que esse ano retomássemos. Esse evento prova que unir esporte, meio ambiente e turismo é uma das grandes forças que temos como matriz econômica”, disse.

O evento foi dividido em duas categorias: Caiaque (individual) e Embarcada (por equipe). Ganha aquele que apresentar a aferição correta e somar pontos com o tamanho de cada tucunaré pescado.

Durante a largada é entregue a régua oficial do torneio e todos os peixes capturados precisam ser medidos em centímetros, o que valida a aferição desses peixes capturados pelo pescador. O registro é feito em vídeo assim que o peixe é embarcado. A aferição em comprimento padrão vai do maxilar inferior do pescado ao final da nadadeira caudal.

PREMIAÇÃO

Categoria Individual em Caiaque

1º lugar – Pescador David Queiroz – Equipe Master Fishing – 126 pontos

2º lugar - Pescador Lucas Moraes – Equipe Gambiarra Team/Titan Acessórios – 122 pontos

3º lugar – Pescador Angélica Fishing – Equipe Master Fishing – 121 pontos

Campeã maior peixe categoria feminino – Pescadora Angélica Fishing – Equipe Master Fishing – Tucunaré de 56cm.

Categoria por equipe embarcado

1º lugar – Equipe Tucuxi – 260 pontos

2º lugar - Equipe Gambierra Team – 227 pontos

3º lugar – Equipe Tarumã Paisa Fishing – 214 pontos

4º lugar – Equipe Apuaú Pesca – 208 pontos

5º lugar – Equipe Jig Lapa – 207 pontos

6º lugar – Equipe Casal da Pesca – 204 pontos

7º lugar – Equipe No Problem – 204 pontos

8º lugar – Equipe Amigos Caramuri – 194,50 pontos

9º lugar – Equipe Tinideira Team – 168 pontos

10º lugar – Equipe Nós na Amazônia – 139 pontos

Equipe campeã com o maior peixe do Torneio – Equipe Tucuxi – Tucunaré Açú de 74cm.