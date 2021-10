TJAM recebe inscrições para cadastro de estagiários em áreas diversas; confira

Para carga horária de 20 horas semanais, recebem uma bolsa no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,00.

Os alunos devem estar matriculados a partir do 3.º período em instituições de ensino autorizadas pelo MEC, e com coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0.

No portal do TJAM, há uma página específica sobre Concursos e Estágios, em que os interessados podem obter informações sobre processos de seleção segundo o local (capital ou interior), área, nível de estudo e modalidade (presencial ou a distância).

Entre as qualidades apontadas pela servidora para um bom estagiário estão “ser dinâmico, ter iniciativa e ser comprometido com a atividade”, pois o Tribunal está retornando ao trabalho presencial total, então é preciso estar atento aos horários.

Atualmente o TJAM tem no total 781 vagas de estágio, sendo 711 para a capital e 70 para o interior. Os contratos têm prazo máximo de dois anos e com isso há renovação dos estagiários tanto para a área judicial, quanto administrativa.

Manaus/AM - A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas está atualizando o cadastro de estagiários da instituição e recebendo inscrições de estudantes de nível superior de áreas diversas (exceto Direito) interessados em estagiar no órgão.

