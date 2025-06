TJAM investiga paralisação de processos na Justiça da Infância e Juventude

Manaus/AM- A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) abriu uma sindicância, por meio da Portaria nº 313/2025-CGJ/AM, para investigar possíveis irregularidades na paralisação indevida de processos no Juizado Cível da Infância e da Juventude da Comarca de Manaus. A medida, assinada pelo Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos e publicada no Diário da Justiça Eletrônico, baseia-se na Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta a apuração de responsabilidade disciplinar no Poder Judiciário. Saiba mais em Amazonas Direito.