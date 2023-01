TJAM divulga última convocação de estagiários para interior do Amazonas

Mais informações estão disponíveis para consulta no Diário da Justiça Eletrônico no link https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3477&cdCaderno=1&nuSeqpagina=9

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou, nesta quarta-feira (11), a sexta e última convocação de candidatos classificados para Estágio de Nível Superior, em regime remoto, para o Interior do Estado. O certame foi realizado em 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.