TJAM divulga novas nomeações de aprovados no concurso de 2019

O concurso da instituição foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte começaram a ser realizadas nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Manaus/AM - Foram divulgados cinco novos atos de nomeação de candidatos aprovados no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizado em 2019. As nomeações foram assinadas pelo presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.