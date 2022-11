Envolvidos nas mortes de Bruno e Dom têm liberdade negada pela Justiça Federal

Manaus/AM - A liberdade de quatro suspeito de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips foi negada pela Justiça Federal do Amazonas. A decisão do juiz Fabiano Verli, da Vara de Tabatinga, foi assinada na terça-feira (22).

No documento foram mantidas a detenção de Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado; Amarílio de Freitas de Oliveira, filho de Amarildo; Laurimar Lopes Alves; e Jânio Freitas de Souza. O grupo é suspeito de integrar uma quadrilha de pesca ilegal em áreas indígenas do Vale do Javari, no Amazonas.

Para o juiz, o crime mostra a desordem no Vale do Javari. “Há uma tendência de as apreensões serem de toneladas de peixes nesta área. A pesca ilegal é um grande negócio, embora insustentável, claro. A possibilidade de não se manter à disposição da Justiça é tentadora, até porque não vejo vínculos profissionais fortes e estáveis dos presos com o local", diz trecho da decisão.

Desaparecidos desde o dia 5 de junho durante uma expedição na Amazônia, os corpos de Bruno e Dom foram encontrados esquartejados no dia de 15 de junho. Segundo a Polícia Federal, Bruno foi atingido por três disparos no tórax e um na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez, no tórax.