TJAM define banca para concurso de cartórios

Manaus/AM - O Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses) foi a banca escolhida para realizar o concurso de cartórios (serventias extrajudiciais) do Tribunal de Justiça do Amazonas.

De acordo com o TJAM, o extrato do contrato administrativo foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (30), na página 9 do Caderno Administrativo. A contratação do Ieses foi feita por dispensa de licitação para "a celebração do contrato de prestação de serviço técnico especializado de planejamento, organização e execução do concurso pela empresa".

Os interessados poderão acompanhar os editais e demais atos relativos ao concurso na página do IESES, no endereço http://www.concursos.ieses.org/ ou no DJE https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=15&nuDiario=3450&cdCaderno=1&nuSeqpagina=9