TJAM adota regime home office após explosão de casos de covid

Manaus/AM - O Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, divulgou nesta quarta-feira (12), uma portaria autorizando o trabalho home office no órgão.

A decisão se deve ao fato dos casos de covid apresentarem aumento nos últimos dias. De acordo com a FVS, a média diária de confirmação de casos de Covid-19 é de 368 casos.

De acordo com o documento, quando não for possível o home office, serão adotadas escalas de revezamento até a data de 31 de janeiro de 2022, mantendo-se em regime presencial no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos integrantes de equipes que atuem em um mesmo ambiente de trabalho, ressalvados os casos em que a medida traga prejuízos aos serviços prestados pela unidade.

Além disso, serão mantidas as medidas de protocolo sanitário estabelecidas na Portaria n.º 1.753, de 31 de agosto de 2020, em especial o uso de máscaras de proteção facial e manutenção de distanciamento mínimo, a fim de se evitar aglomeração e a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para ingresso nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Amazonas, na forma estabelecida na Resolução TJAM n.º 23, de 8 de outubro de 2021.