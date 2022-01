Comunidades do Amazonas ficarão sem energia para manutenção em subestação

Manaus/AM - Comunidades do Amazonas deverão ficarão sem energia elétrica nos próximos dias devido a manutenção em disjuntores da subestação de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Confira locais que serão afetados: Dia 17 Quilômetro 12 ao Ramal da Morena Dia 18 Ramal do Mineiro, Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Ramal da Lixeira, e BR-174 do KM 43 ao KM 103. Dia 19 Comunidade Maruaga, BR-174 do KM 153 ao KM 208 e comunidades adjecentes. Dia 20 Cidade de Presidente Figueiredo Dia 21 Ramal Piquiazeiro, BR-174 sentido Boa Vista e comunidades adjacentes.

