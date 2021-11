Teste para o Censo do IBGE tem boa receptividade no interior do Amazonas

Desde o início do Teste do IBGE para o Censo 2022 na comunidade de Novo Remanso, em Itacoatiara, no Amazonas, na última quinta-feira (4), os moradores têm mostrado boa receptividade à equipe durante as visitas.

Para o teste no Amazonas, 13 recenseadores do IBGE estão fazendo as abordagens alternativas e complementares de coleta de dados no teste: presencial, por telefone e por internet. As três formas de coleta serão utilizadas no recenseamento oficial do ano que vem.

A experiência do teste será repassada para o Censo 2022, que vai começar a partir de junho. Os servidores que hoje atuam como recenseadores no teste, treinarão os recenseadores que irão a todos os domicílios do Amazonas, no próximo ano.