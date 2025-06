Telessaúde: mais de 50 mil pessoas são beneficiadas em Barreirinha e Urucará

Manaus/AM - Mais de 50 mil pessoas serão beneficiadas com duas novas telessalas do programa Saúde AM Digital nos municípios de Barreirinha e Urucará, no interior do Amazonas. As estruturas ampliam a rede de atendimento remoto em saúde e reforçam a interiorização dos serviços especializados em regiões antes com acesso limitado à assistência médica.

Com essas inaugurações, o estado passa a contar com 39 telessalas em funcionamento, sendo 19 na capital e 20 no interior, instaladas em unidades de saúde e coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Só nas regiões do Baixo e Médio Amazonas, mais de 50 mil pessoas passam a ser diretamente beneficiadas pelo programa.

O programa conta com unidades já implantadas nos municípios de Itacoatiara, Nhamundá, Rio Preto da Eva, Tapauá, Manacapuru, Barcelos, Tefé, Manicoré e Humaitá. Em Manaus, são 19 salas distribuídas entre Policlínicas e Centros de Atenção Integral à Criança (Caics).

"Essa é uma sala de orientação, de como as pessoas vão usar o aplicativo Saúde AM Digital para que possa receber atendimento naquelas especialidades que você precisava sair daqui para Manaus ou Parintins e ser atendido. Agora é possível fazer isso do conforto de casa, conversar com o médico, mesmo nas comunidades mais distantes, onde as pessoas também podem ser atendidas", destacou o governador Wilson Lima, durante a inauguração da telessala em Barreirinha.

As telessalas funcionam como espaços estruturados para que pacientes realizem consultas agendadas pelo Sistema de Regulação (Sisreg), com médicos especialistas por videoconferência, com todo o suporte necessário oferecido pela unidade de saúde. O atendimento é remoto, mas garante acolhimento e acompanhamento presencial, quando necessário, para quem não dispõe de acesso a dispositivos conectados à internet.

Barreirinha recebeu a nova estrutura na Unidade Básica de Saúde Trene Babá, no bairro Nova Conquista. E em Urucará, a telessala foi implantada na UBS Dr. João Pereira de Lima, no Centro do município. As salas oferecem um ambiente equipado para a realização das teleconsultas e para o uso de ferramentas de telediagnóstico.

A inauguração das estruturas nos municípios contou com a presença do deputado estadual Cabo Maciel, além dos prefeitos de Barreirinha, Darlan Taveira, e de Urucará, Bosco Falabella.