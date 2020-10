Tefé recebe investimento de R$ 55 milhões em infraestrutura

Manaus/AM - O Governo do Amazonas está investindo mais de R$ 55 milhões em cinco obras no município de Tefé. Entre as obras em execução estão a construção de uma unidade prisional, a reconstrução do sistema viário e a construção do Ramal do Pavão.

A primeira etapa da reconstrução do sistema viário do município ultrapassou 77,68% de execução. Com investimento de R$ 11,4 milhões, o contrato CT-002/2020, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), prevê a reconstrução de 69 ruas em quatro bairros (Jerusalém, São José, Jardim Lara e Vila Boa Sorte), totalizando 14,59 quilômetros. A conclusão está prevista para novembro de 2020.

Também está em andamento, no município, a segunda etapa das obras do sistema viário, referente ao convênio CV-003/2020-Seinfra. O investimento é de R$ 5,5 milhões oriundo de emendas parlamentares. A obra apresenta um percentual de 19,48% de execução e tem previsão de entrega para janeiro de 2021.

Ramal do Pavão – O Governo do Estado está investindo R$ 2,8 milhões na construção do Ramal do Pavão, situado na zona rural de Tefé. Com 1,77 quilômetros de extensão, a obra no ramal iniciou em junho deste ano e apresenta o percentual de 26,5% de execução, com entrega prevista para julho de 2021. O empreendimento está recebendo serviços de terraplenagem, aterro, pavimentação, drenagem e sinalização da via.

Unidade Prisional – Com investimento de R$ 7,9 milhões, foi retomada a construção da Unidade Prisional de Tefé. A unidade contará com 28 celas e terá capacidade para receber 125 detentos. A obra teve início em março de 2018, mas estava parada porque a empresa executora havia abandonado o projeto. Após a retomada, o percentual de conclusão está em torno de 50%, com previsão de entrega para 2021.

Estrada da Emade – Encontra-se em fase de elaboração o projeto básico referente à obra de construção da Estrada da Emade. A estrada dá acesso a comunidades rurais como São Francisco, Boa Vontade e Agrovila da Emade. O investimento é na ordem de R$ 27,4 milhões.