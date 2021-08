Teatro Amazonas recebe mais de 8 mil visitantes em 2 meses

Na série de medidas adotadas para proporcionar uma experiência segura também está o processo de sanitização do espaço e alternativas de circulação para evitar que público fique aglomerado nas dependências do Teatro. Entre outros procedimentos estão a aferição de temperatura e a disposição de álcool em gel em pontos estratégicos. Os assentos na plateia e nas frisas também são intercalados para manter o distanciamento.

Crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita. Os demais visitantes pagam R$ 20 (inteira), ou R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

O patrimônio histórico funciona para visitação de terça a sábado, das 9h às 17h. No circuito mediado, de 30 minutos, grupos de até 20 pessoas têm a oportunidade de conhecer o Salão Nobre do Teatro Amazonas, o Salão de Espetáculos e o Salão Verde.

