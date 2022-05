Teatro Amazonas recebe iluminação laranja em ato público de combate ao abuso sexual infantil

Visando conscientizar a sociedade sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no estado, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou, nesta segunda-feira (02/05), um ato público de iluminação da fachada do Teatro Amazonas, em alusão ao mês Maio Laranja. A iniciativa ocorreu no Largo de São Sebastião, s/n, Centro, zona centro-sul de Manaus.

Coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc (Sedca), a campanha Maio Laranja foi lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a finalidade de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio de ações preventivas, contribuindo para a erradicação das violações de direitos sofridos por este público.

O secretário titular da Sejusc, Emerson Lima, ressaltou a importância de realizar ações de conscientização para combater a exploração infanto-juvenil.

“O Governo do Amazonas vem realizando políticas públicas voltadas para combater a exploração sexual infantil. No mês de abril, tivemos a capacitação para agentes da rede de proteção do programa Criança Protegida, que tem a finalidade de proteger nossas crianças. Nossa meta é diminuir o índice de violência contra elas”, disse o gestor.

O secretário executivo de Direitos da Criança e Adolescente (Sedca), Ernandes Herculano, destacou a importância de trabalhar em conjunto com toda rede de proteção.

“É de suma importância trabalhar em conjunto com todos os órgãos que se fazem presente nesta noite. O governo do Amazonas, por meio da Sejusc, fortalece esse ato, essa reflexão contra todas as formas de violência, inclusive de exploração sexual”, destacou Ernandes.

A iniciativa contou com representantes do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Conselho Tutelar de Manaus, entre outros.

Combate – A delegada da especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, falou do combate a todo tipo de violência e reforçou o 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

“Maio é um mês de muito trabalho para toda rede de proteção. Tem o Maio Laranja, que é destinado a combater todo tipo de violência. A gente já tem o 18 de Maio, dia D de conscientização à exploração sexual de crianças e adolescentes. Atualmente, temos visto muitos casos de violência infantil, agressão física, muitas vezes por quem deveria proteger. Esse momento é de conscientização para que as pessoas denunciem e, assim, a gente possa salvar vidas”, disse Joyce.

Campanha – A Sejusc seguirá com a campanha todo mês e fará seu encerramento no município de Parintins.