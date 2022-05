Inpa lança “Trilhas de Desenvolvimento” nesta terça-feira

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), por meio da Coordenação de Extensão Tecnológica e Inovação (Coeti) e da Incubadora de Empresas do Inpa (IE), realizam, neste dia 3 de maio, às 16h, no Auditório da Ciência, o lançamento do Programa “Trilhas de Desenvolvimento”. Uma agenda conjunta entre as incubadoras de empresas contempladas pelo Programa Fapeam/Pró- Incubadoras (Cide, Inpa, Nilton Lins e UEA), idealizado e realizado pela Incubadora de Empresas do Inpa.

O Programa visa oferecer um ciclo de aceleração às empresas participantes e conta com a parceria da empresa Inovaction, através da figura do seu diretor Daniel Takaki, um dos palestrantes do evento.

É presença confirmada no evento o CEO/Co-Founder da empresa Biozer, Carlos Danniel Pinheiro, que compartilhará com os convidados e participantes sua experiência de empreendedorismo e inovação junto à empresa Simbioze Amazônica.

Programa encerra na Expoamazônia

O ciclo de aceleração “Trilhas de Desenvolvimento” contará com workshops e oficinas que ocorrerão no período de dois meses de forma híbrida, com atividades online e presenciais. Os temas abordados pelos mentores palestrantes pretendem trazer à discussão pontos críticos muitas vezes não percebidos por empreendedores iniciantes, bem como os impactos e os desafios a serem superados no processo de inovação.

Após a troca de conhecimentos e experiências o programa encerrará suas atividades na Expoamazônia, evento internacional que ocorrerá no centro de convenções Vasco Vasquez, no próximo mês de julho.