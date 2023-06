Teatro Amazonas recebe adequação de acessibilidade para PCDs

Manaus/AM - O Teatro Amazonas agora possui uma plataforma de acessibilidade inclinada, que irá permitir que Pessoas com Deficiência (PcD) e/ou mobilidade reduzida possam ter acesso a um dos mais importantes pontos turísticos da capitalmcom mais segurança e conforto.

Além do Teatro Amazonas, que agora está totalmente acessível após os serviços de adaptações de banheiros e camarins, instalação de piso tátil de inox para alerta e direcionamento às pessoas com deficiência visual, instalação de plataforma inclinada e elevador panorâmico, outros pontos turísticos da capital também estão recebendo obras para adequação de acessibilidade como o Palácio da Justiça, Palacete Provincial, Palácio Rio Negro, Teatro Chaminé e Casa Eduardo Ribeiro.

O projeto de adequação de acessibilidade para os principais atrativos turísticos da cidade de Manaus está sendo executado pela Seinfra, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), com aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da SEC, juntamente com os demais órgãos fiscalizadores.

O Teatro Amazonas também recebeu serviços na parte externa, como a instalação de pisos táteis, sinalização vertical e sinalização sonora nos semáforos localizados no entorno do monumento turístico, rampas de acessibilidade, locais de embarque e desembarque para veículos e mapa tátil na entrada do teatro, para orientar os usuários quanto à localização dos ambientes comuns e de acesso ao público, auxiliando o usuário na sua tomada de decisão quanto ao caminho a percorrer.

