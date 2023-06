Inep publica edital do Enade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), o edital do Exame Nacional Desempenho de Estudantes (Enade) 2023, que este ano conta com novidades, como por exemplo, o tempo mínimo de permanência na sala de aplicação da prova, que passou de uma para duas horas, ou seja, somente após as duas horas de aplicação de provas é atestada a presença. A data para aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro de 2023.



Além disso, o Enade 2023 traz também cartão-resposta ampliado, em fonte tamanho 18, para os participantes com deficiência visual e, nova composição da prova: 10 questões de Formação Geral (9 de múltipla escolha e 1 discursiva) e 30 questões de Componente Específico (29 de múltipla escolha e 1 discursiva).



De acordo com a professora Odete Passos, Coordenadora da Comissão do Enade na Ufam, os alunos dos cursos avaliados devem ficar atentos as ações do Edital, já que o Exame é conteúdo obrigatório para colar grau, além de ser considerado índice para a Universidade e posição de destaque para os alunos. “A nota do Enade ajuda a compor outros dois Indicadores de Qualidade da Educação Superior: o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC), esses indicadores ajudam a verificar se as IES apresentam as condições adequadas para educar e formar profissionais de forma a executar as atribuições exigidas pelo mercado de trabalho, assim como a posicionar os alunos como bons profissionais para serem contratados”, comenta.



A Coordenadora acrescenta ainda, que, além disso, os índices aumentam significativamente os recursos repassados pelo MEC para serem empregados em programas acadêmicos, moradias estudantis, restaurantes universitários e instalações físicas em geral.



Na Ufam, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação disponibilizou página no site para o Enade reunindo todas as informações de forma que os alunos possam acompanhar todas as datas importantes, baixar documentos como, por exemplo, o Edital e outras legislações.



A Comissão do Enade na Ufam está atendendo por meio do e-mail [email protected]



Sobre o Exame

O objetivo do exame é avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação, bem como as competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional dos estudantes. Mais informações acesse aqui