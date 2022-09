Manaus/AM - O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Ari Moutinho Filho, pediu autorização para que técnicos do tribunal realizem inspeção extraordinária da Prefeitura de Borba, por conta de descumprimento do limite de gastos com pessoal e denúncias de uso indevido de recursos destinados para combate da enchente. A solicitação foi realizada nesta terça-feira (13), durante sessão do Tribunal Pleno.

TCE vai inspecionar contas de prefeito que socou deputado no Amazonas pic.twitter.com/loK3jsxYsX — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 13, 2022

O pedido de inspeção ocorre 11 dias após o prefeito Simão Peixoto dar soco no presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (União), quando o parlamentar estava em Borba, acompanhando comitiva do governador Wilson Lima (União), durante agenda de campanha.

Segundo Ari Moutinho, a gestão do prefeito de Borba, Simão Peixoto, é recorrente no descumprimento do limite de gastos com pessoal desde 2019, sem atender os alertas feitos pelo próprio TCE. O conselheiro ainda disse que o tribunal recebeu denúncia de que a prefeitura fez uso indevido de recursos destinados para combate a enchente, destinados para aquisição de cestas básicas e materiais de limpeza, durante período de situação de emergência.

“É melhor nós inspecionarmos para não termos o caos estabelecido firmado naquela municipalidade”, pediu Ari Moutinho Filho.

O presidente do TCE, Érico Desterro, apoiou o pedido de inspeção e colocou em votação, tendo sido aprovado pelos demais membros da Corte de Contas do Amazonas.