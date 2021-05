TCE suspende aluguel de carros de luxo de prefeitura no Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) suspendeu a locação de oito carros de luxo blindados pela Prefeitura de Coari. O contrato para locação dos veículos estava avaliado em mais de R$ 3 milhões. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) e pode ser consultada em doe.tce.am.gov.br

