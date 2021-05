Construção de muro em Tefé é suspensa após irregularidades em licitação

Uma licitação em Tefé, ainda em andamento, para construção de um muro de contenção de erosão fluvial no município, foi suspensa pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro e Silva.

A decisão do relator foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM dessa quinta-feira (6) e divulgado nesta sexta (7).

A suspensão ocorre após uma representação apresentada pela empresa Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda., que alegou irregularidades na licitação prevista para o dia 15 de maio.

Segundo alegação da empresa, houve omissão da comissão de licitação de Tefé, que não teria fornecido, até o presente momento, o edital de licitação, apesar das tentativas por parte da empresa de obtê-lo, ao longo de um mês.

Na decisão, o conselheiro determina, ainda, que o prefeito de Tefé, Normando Bessa, e o presidente da Comissão de Licitação, Marcos Bráulio Silva de Castro, comprovem o cumprimento da medida cautelar e apresentem, em até 15 dias, justificativas e documentos referentes à representação.