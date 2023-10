TCE rejeita pedido de suspensão do show de Zé Vaqueiro em Manacapuru

Manaus/AM - O conselheiro Mário de Mello, relator das contas de Manacapuru no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), rejeitou o pedido de suspensão imediata do show de Zé Vaqueiro no município. A contratação do artista foi realizada no valor de R$ 490 mil.

Em representação, o Ministério Público de Contas (MPC-AM) questionou a realização do gasto em meio à situação de emergência em Manacapuru por conta da seca dos rios. O conselheiro ouviu a prefeitura e acatou a justificativa de que a despesa com o show do artista já era prevista antes do cenário emergencial e que existe orçamento destacado para o evento.

O conselheiro Mário de Mello também informou que não encontrou irregularidade na contratação que justificasse a suspensão do show.

Zé Vaqueiro será atração nacional da 1ª Expomanacá, neste sábado (14).