TCE prorroga prazo para inscrições de concurso no Amazonas

Manaus/AM - A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) prorrogou até a próxima terça-feira (25), o prazo de inscrição para o Concurso de Vídeos Cidadania em Foco que dará R$ 5 mil em premiação.

De acordo com o ouvidor da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, a prorrogação se deu por conta do feriado nesta sexta-feira (20) em alusão ao Dia da Consciência Negra.

O concurso de vídeos tem como objetivo estimular a participação cidadã no controle das ações governamentais. Serão premiados os cinco melhores vídeos com R$ 1 mi, cada, conhecidos no intervalo entre os painéis do IV Simpósio Nacional de Ouvidorias, que será realizado dia 27 de novembro.

Inscrições

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 15 anos, e gravar um vídeo de até 1 minuto sobre o tema “Exercer a cidadania é preciso! ”, e enviá-lo através do formulário de inscrição, disponível no site da Ouvidoria.

Avaliação

Os vídeos serão avaliados de acordo com a aderência ao tema, qualidade do roteiro, de vídeo e de áudio.

A comissão julgadora é formada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello; pelo ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro; pela coordenadora-geral da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, conselheira Yara Lins, pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), João Barroso; e pelo diretor da Ouvidoria do TCE-AM, Harleson Arueira.