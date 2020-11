Relatório da CPI da Saúde chega ao TCU

Manaus/AM - O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde foi entregue ao Tribunal de Contas da União (TCU) pelo deputado estadual Péricles Nascimento, na tarde desta quinta-feira (19). O parlamentar foi recebido pelo secretário substituto Paulo Henrique Castro de Arruda.

“É mais um órgão de controle que tem acesso ao material obtido pela Comissão durante os 120 dias de trabalho e se dispõe a considerar todo conteúdo para aprofundar investigações. Temos importante detalhamento de fraudes nos bastidores que não pode acabar junto com a CPI. Na próxima semana já teremos agenda de entrega ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE)”, afirmou o deputado. presidente da CPI.

De acordo com o secretário do TCU, as informações investigadas pela CPI serão devidamente analisadas tanto para dar continuidade às investigações relacionadas a contratos da gestão, quanto para amparar, inclusive, novos projetos programados pelo poder.

“Além de utilizar essas informações em ações internas que já temos referentes a esses contratos, temos também interesse em alimentarmos ainda mais nossa proposta de mudança de modelo de gestão de saúde. Queremos além de coibir a fraude, promover uma mudança estrutural”, concluiu o secretário