TCE multa ex-presidentes das Câmaras de Barreirinha e de Caapiranga

Ainda na mesma sessão, foram julgadas irregulares as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Caapiranga em 2018, Messias Dantas Ferreira.

De acordo com o relator, o ex-presidente da Câmara Municipal de Barreirinha não enviou os relatórios de gestão fiscal dentro dos prazos; não acumulou caixa suficiente para cobrir as obrigações financeiras; atrasou o envio dos balancentes mensais de março e novembro, e não publicou os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial em Diário Oficial.

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), durante sessão realizada nesta quarta-feira (28), multou o presidente da Câmara Municipal de Barreirinha em 2020, João Pereira Vasconcelos, em mais de R$ 167 mil, considerando multa e alcance. Conforme o relatório apresentado pelo conselheiro Júlio Pinheiro, foram encontradas 11 irregularidades na prestação de contas do gestor.

