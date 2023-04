TCE inicia inspeções de escolas do Amazonas

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) iniciou, nesta segunda-feira (24), as fiscalizações da Operação Educação em escolas nas cidades de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, para avaliar infraestrutura, material, segurança, entre outras áreas. A ação faz parte da operação conjunta nacional coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que conta com o apoio de 32 Tribunais de Contas do país. Ao todo são mais de 190 itens que serão vistoriados até esta quarta-feira (26).

Segundo a coordenação da ação, as informações resultantes das averiguações presenciais em todo o país serão inseridas em um sistema de consolidação automática de dados, criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em seguida, serão gerados relatórios, um nacional e outro por estados e municípios. A estimativa é que os relatórios sejam divulgados no dia 27, a partir das 14h.

“Essa fase de fiscalização serve para identificarmos os problemas e concentrarmos em um levantamento nacional. A partir disso, orientaremos os gestores ao que pode ser feito em prol da educação em nosso Estado”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.