Tribunais de contas lançam operação nacional para vistoriar segurança das escolas

A operação foi organizada pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) e o TCE-SP, que cooperou com tecnologia e o treinamento dos agentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tribunais de contas de todos os estados e do Distrito Federal, além dos municipais como de São Paulo e do Rio Janeiro, preparam uma grande operação para vistoriar o nível de infraestrutura de quase 1.100 escolas da rede pública espalhadas pelo país, entre segunda (24) e quarta-feira (26).

