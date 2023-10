TCE-AM vai julgar contas do ex-comandante da PM de 2022

Manaus/AM - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai julgar 114 processos nesta terça-feira (10). Entre os processos, 20 são prestações de contas anunciais e 25 representações.

Serão julgadas as contas de 2022 da Polícia Militar do Amazonas, de responsabilidade de Marcus Vinicius de Almeida, além das contas de 2019 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), de responsabilidade de Luis Henrique Piva.

A pauta ainda conta com processos adiados, que retornam a julgamento após pedido de vista, sendo seis prestações de contas anuais, entre elas a referente ao exercício de 2017 da Prefeitura de Amaturá, de responsabilidade do então prefeito Joaquim da Silva Corado, além do exercício de 2015 do Fundo Estadual da Saúde no Amazonas, de responsabilidade de Keytiane de Almeida.