TCE-AM vai julgar contas de 30 gestores públicos nesta terça

Manaus/AM - Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vão apreciar 133 processos nesta terça-feira (12), com julgamento de 30 prestações de contas de gestores públicos. A sessão será conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

A 33ª Sessão Ordinária será transmitida, ao vivo, pelos perfis oficiais do TCE-AM no YouTube (TCE Amazonas), Facebook (/tceamazonas), e Instagram (@tceamazonas).

O Pleno julgará 48 recursos de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões proferidas em sessões anteriores.

Das prestações de contas a serem julgadas, estarão em pauta a do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, referente ao ano de 2021; do presidente da Câmara de Itamarati em 2021, Geremias Maia Barbosa; do gestor do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Danizio Valente Gonçalves; e do diretor da Policlínica Gilberto Mestrinho em 2020, Janderson Lourenço Lopes.

Ainda serão apreciadas 39 representações, cinco denúncias, cinco tomadas de contas, uma auditoria de gestão fiscal, um convênio de obras e serviços, e uma auditoria de gestão fiscal.