Tartarugas morrem queimadas em incêndio no Amazonas

Manaus/AM - Tartarugas foram encontradas queimadas após um incêndio que atingiu uma área de mata, nesta segunda-feira (11), no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

De acordo com a Defesa Civil do Município, uma propriedade precisou ser cercada para que o fogo não alastrasse. "A gente pode ver aqui ó, um quelônio, provavelmente, fugindo do fogo. morreu", disse um agente da Defesa Civil no local.

O órgão não informou quantos animais morreram com as queimadas na região.