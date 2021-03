Tabatinga recebe 30 cilindros de oxigênio para suprir alta demanda

Manaus/AM - O município de Tabatinga, interior do Amazonas, vai receber 30 cilindros de oxigênio para suprir alta demanda no tratamento de pacientes com Covid-19.

Os alunos soldados da Polícia Militar auxiliaram no transporte dos materiais que são urgentes e necessários para a saúde pública do estado. O material de uso hospitalar foi conduzido da sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, na zona centro-sul, para o aeroporto militar Ponta Pelada (Base Aérea de Manaus), zona sul, neste sábado (27) para ser levado atéo município.