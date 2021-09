STJ julga hoje denúncia de peculato contra governador do Amazonas Wilson Lima

A ‘negociata’ custou cerca de R$ 2 milhões e se tornou alvo de uma mega operação da Polícia Federal que culminou com a prisão de ex-secretários de saúde e de outros servidores do Governo.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal e diz respeito à negociação de Wilson com donos de uma loja de vinhos que culminou com a compra de 28 respiradores superfaturados em mais de 300%.

