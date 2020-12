STF valida eleição para Mesa da Assembleia Legislativa do Amazonas

O presidente do Supremo Tribunal Federal, .Luiz Fux, acolheu pedido de medida liminar requerida pela Assembleia Legislativa do Amazonas e sustou os efeitos do mandado de segurança ;que suspendeu a eleição para a Mesa Diretora.. Com isso, vale a votação na qual foram eleitos como presidente o deputado Roberto Cidade e como vice Josué Neto. Veja decisão na íntegra: